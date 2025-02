MLS-desertør innrømmer at den nordamerikanske ligaen "gjør spillerne late", ifølge Marcelo Bielso

HQ

Major League Soccer vokser i USA, med flere internasjonale stjerner og mediedekning, og Messi som ambassadør, noe som betyr at fotballen blir mer populær enn noensinne i USA (vertskap for FIFA Club World Cup 2025 og medarrangør av VM 2026).

Men fotballen har også mange kritikere. En av personlighetene som mer åpent kritiserer MLS, er Marcelo Bielsa, argentinsk spiller og nåværende trener for det uruguayanske landslaget. Cristian Olivera, en uruguayansk forsvarsspiller som nylig signerte for den brasilianske klubben Grêmio Porto Alegrense, sa at Bielsa hadde advart ham om at MLS "gjør spillerne late", og at han rådet ham til å forlate MLS.

22-åringen spilte for Los Angeles FC i to sesonger (fra 2023 til 2025), hvor han vant MLS Cup. Til tross for at kontrakten hans gikk ut i 2026, bestemte han seg for å dra til Brasileirão, et mye mer konkurransedyktig mesterskap. I et intervju med Punto Penal innrømmet han at Bielsa anbefalte ham å dra.

"Bielsa, på den tiden, da jeg var i U23, fortalte meg at jeg burde forlate Los Angeles fordi det ikke var en passende liga for meg. Hun snakket stygt og sa at den gjør spillerne late. Jeg følte det også slik, jeg manglet rytme", som det står å lese i Minuto Uno.

Olivera sa at fotball i USA spilles hver uke, med kortere treninger. "Det er veldig vanskelig å lære ting i amerikansk fotball fordi du spiller hver uke - i stedet for hver tredje dag -. Treningsøktene er korte, mens de er mye lengre her. For å ha en god sjanse til å vinne en turnering må et lag jobbe hardt. Det skjedde ikke i USA."