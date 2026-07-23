MLS er tilbake med en gledelig debut for Griezmann, men en bitter opplevelse for Lewandowski

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Med nesten ingen tid til å hvile etter at VM ble avsluttet på søndag, gjenopptok fotballen i Nord-Amerika med Major League Soccer. Faktisk, etter at sesongen ble avbrutt 25. mai, gjenopptok den fredag 17. juli med flere kamper.

Inter Miami spilte for siste gang 25. mai, en 6–4-seier over Philadelphia med et hat-trick av Luis Suárez; to måneder senere, onsdag 22. juli, sikret de regjerende mestrene seg nok en seier, en 3–2-seier over Chicago Fire, med to mål av Luis Suárez og ett av Preston Plambeck, men uten verken Leo Messi eller Rodrigo de Paul i laget, som tok en pause fra denne og en annen kamp etter å ha spilt finalen.

En seier... til tross for denne grove feilen som ga Chicago en tidlig ledelse...

Kampen var Robert Lewandowskis debut for Chicago Fire, men dessverre scoret han ikke, og laget hans tapte. Ifølge EFE virket han dårlig tilpasset det raskere og mer kaotiske tempoet i MLS, og han rettet flere sinte gester mot lagkameratene sine og krevde ro og korte pasninger i stedet for lange pasninger. Han ble byttet ut etter en time.

Den polske spilleren deltok ikke i VM, da Polen ikke kvalifiserte seg, så han har hatt en pause siden LaLiga ble avsluttet og han forlot Barcelona, og MLS startet opp igjen. Hans debut foran de lokale fansen i Chicago finner sted 1. august, og han har en ny kamp i New York neste lørdag.

Motsatt debuterte Antoine Griezmann for Orlando City mot San José Earthquakes. Selv om han allerede hadde scoret for Orlando i en vennskapskamp, var onsdagens kamp hans første mål i MLS, som en del av en 4–0-seier på PayPal Park.