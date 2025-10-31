MLS-sluttspillet 2025: Slik fungerer det og hvem som leder i runde 1

HQ

MLS (Major League Soccer) har fullført den første kampen i runde 1 av sluttspillet. I motsetning til de fleste fotball-ligaer i Europa bruker fotballturneringen i USA et sluttspillsystem der de beste lagene i den ordinære sesongen konkurrerer i en knockout-turnering, som i NBA: De åtte beste lagene i Western Conference og de åtte beste lagene i Eastern Conference spiller om å finne en Conference Champion, og deretter spiller disse to om MLS Cup for å avgjøre hvem som blir totalmester.

For øyeblikket konkurrerer 16 lag i "første runde" av sluttspillet, som består av en serie med best av tre kamper. Vinneren går videre til Conference-semifinalen, og deretter spilles det én kamp.

Etter at hvert lag har spilt sin første kamp i første runde, ser MLS-sluttspillet slik ut :

Eastern Conference:



Philadelphia Union 2(4) - 2(2) Chicago Fire FC

2(4) - 2(2) Chicago Fire FC

Charlotte FC 0 - 1 New York City FC



Inter Miami 3 - 1 Nashville

3 - 1 Nashville

FC Cincinnati 1 - 0 Columbus Crew



Western Conference:



San Diego 2 - 1 Portland Timbers

2 - 1 Portland Timbers

Minnesota United FC 0(3) - 0(2) Seattle Sounders FC

0(3) - 0(2) Seattle Sounders FC

Los Angeles FC 2 - 1 Austin FC

2 - 1 Austin FC

Vancouver Whitecaps FC 3 - 0 FC Dallas



Dermed leder Philadelphia, New York, Inter Miami og Cincinnati i øst og San Diego, Minnesota, Los Angeles og Vancouver i vest i sluttspillet, og vil kvalifisere seg til konferansesemifinalene hvis de vinner sin neste kamp.

MLS-sluttspillet (kamp 2) fortsetter fra lørdag 2. november til tirsdag 4. november.