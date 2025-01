MLS tyr til en gammel fotballtradisjon for å øke seertallene i USA

HQ

MLS, Major League Soccer, øker i popularitet i USA, takket være signeringen av internasjonale stjerner som Leo Messi og pengeinnsprøytninger fra Apple, som i 2023 signerte en tiårig avtale om å ha de eksklusive senderettighetene til turneringen. Likevel er ikke fotball like sterkt i USA som amerikansk fotball, så Apple har kommet opp med en idé for å øke den, kalt Sunday Night Soccer.

I virkeligheten er det slett ikke en original idé. Selv om de nå spilles gjennom hele helgen, har søndag tradisjonelt vært fotballens dag i Europa og Latin-Amerika, dagen der de fleste ligakampene fant sted. MSL og Apple har tatt denne tradisjonen og gjort den til "the American way": Hver uke vil én bestemt kamp bli sendt under banneret Sunday Night Soccer, med "forbedret produksjon og dedikert studioprogrammering", skreddersydd grafikk (på engelsk og spansk) og dedikerte show før og etter kampen.

En annen stor detalj er at denne søndagskampen vil være gratis å se for alle Apple TV+-abonnenter. Resten av kampene vil være tilgjengelige gjennom MLS Season Pass, som i år vil være tilgjengelig gjennom nye alternativer som DirectTV eller Xfinity.

Den nye MLS-sesongen starter 22. februar. Det blir den 30. sesongen av ligaen, som første gang ble arrangert i 1996, og tilfeldigvis vil den også ha debut for den 30. franchisen, San Diego FC. Dette nye laget får også æren av å spille hovedrollen i den første Sunday Soccer Night, mot MLS Cup-mesteren LA Galaxy, den 23. februar, en kamp som også vil bli sendt direkte fra Times Square.