MMO i sanntid Seed avslører sin filmtrailer

Dataspill har i årevis tilbudt innovative måter å bruke sanntid på. Spill som Pokémon, med sin dag- og nattsyklus for å utvikle eller fange visse Pokémon, var revolusjonerende på den tiden, og Animal Crossing, med sine rutiner for dyrene i landsbyen vår og åpningstider for butikker og arenaer, bød også på innslag av realisme som overrasket (og frustrerte) mange spillere.

Seed I forbindelse med GDC har Animal Crossing delt sin offisielle filmtrailer, som viser oss litt mer om et spill der tidens gang og samarbeidet mellom spillerne er avgjørende. Seed er nemlig en enorm, alltid pågående verden der du samarbeider (eller konkurrerer) med andre om å bygge opp samfunn fra grunnen av på en helt ny planet. Styr karakterene dine, som kalles "Seedlings", bygg samfunn, form politikken og etterlat deg en arv som varer lenger enn én økt. I Seed er du en del av noe større, der hver allianse, hver konflikt og hver beslutning endrer Avestas kurs for alltid.

Du kan se traileren, som inneholder Björks låt "Human Behaviour", her :

