MMO-veteraner tror det vestlige publikummet venter på at et nytt stort MMORPG skal dukke opp

Er MMO-sjangeren død? Det kan virke som et merkelig spørsmål å stille, med tanke på at World of Warcraft fortsatt lanserer utvidelser og at det er millioner av spillere spredt utover spill som Destiny 2, Fallout 76, Star Wars: The Old Republic, Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online og flere. Men når Amazon Games praktisk talt legger ned alt sitt arbeid med MMO-er, må spørsmålet stilles.

Wccftech spurte tre sjangerveteraner hva som kan gjøres for å redde MMO-er. Greg Street, Rich Vogel og Scott Hartsman har til sammen flere tiårs erfaring, og de tror ikke at MMO-er nødvendigvis kommer til å forsvinne, bare at spillerne trenger et nytt og dristig navn for å dukke opp.

"Jeg tror et stort publikum venter på at det rette MMORPG-spillet skal dukke opp," sier Vogel. "Tenk bare på de millioner av spillere som har spilt og fortsetter å spille WOW, SWTOR, ESO, UO, EverQuest, Fallout 76 og andre. Problemet er at ingen utgivere er villige til å investere pengene og ta risikoen på dette tidspunktet."

Den pengeinvesteringen er viktig, ettersom ingen MMO-er kommer til å trekke spillere bort fra favorittspillene sine hvis det ikke føles som et stort budsjett. "Du må forplikte deg til mange systemer og mye innhold for å få det til å fungere. Det finnes noen bemerkelsesverdige unntak, som Warframe, som startet i det små og vokste til å bli et MMO," sier Street.

MMO-er er fortsatt store i Asia, der mange spill lanseres både på mobil og konsoll. Hartsman tror at dette kan være en måte å få folk tilbake til MMO-er på, sier han: "Jeg er enig i at det å ha en ekstra fordel er en strategi som vil være klok hvis noen går stort inn som de gamle måtene. Enten det er mobil, samtidig globalt på alle mulige plattformer, eller en annen stor spak"