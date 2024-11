Moana 2 kan "overskygge" Inside Out 2 på kino Det sier sjefen i AMC, som tror at vi kommer til å se to rekordstore animasjonsfilmer på ett år.

HQ Hvorfor gikk så mange for å se Innsiden ut 2? Filmen er fantastisk, som vi sa i anmeldelsen vår, men folk strømmet til i hopetall for å se den, noe som til slutt gjorde den til tidenes største animasjonsfilm på kino. Det er imidlertid ikke sikkert at den vil holde den posisjonen lenge, i hvert fall hvis man skal tro AMC-sjef Adam Aron. "Noen folk som vet det, forteller meg at Moana 2 kan formørke og overskygge selv suksessen til Inside Out 2," sa han til Deadline. Moana 2 er nok en oppfølger fra Disney, med alt publikum det fører med seg. Den har også Dwayne Johnson, selv om hans stjernestatus kanskje har dabbet noe av utenfor wrestlingbransjen. Den har ikke mye konkurranse på billettkontoret, men den ser heller ikke ut til å ha samme PR-nærvær som Inside Out 2. Vi må vente og se, men Moana 2 vil sannsynligvis tjene store penger uansett.