Moana 2 kommer på kino i november

I en ganske overraskende vending har Disney nettopp bekreftet at innen utgangen av året vil vi kunne gå på kino for å se Moana-oppfølgeren. Moana 2 Moana, som den rett og slett heter, skal etter planen ha kinopremiere 27. november 2024, og nå som datoen er fastsatt, har både en kort teaser for filmen og et første bilde blitt delt.

Denne gangen er det Dave Derrick Jr. som skal regissere oppfølgeren, mens Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i og Mark Mancica skal produsere musikken, som denne gangen tar over etter Lin-Manuel Miranda. Auli'i Cravalho forventes å gjenta rollen som Moana, og det samme gjelder Dwayne Johnson som Maui.

Når det gjelder handlingen i filmen, er sammendraget som følger: "Etter å ha mottatt et uventet kall fra sine veifarende forfedre, må Moana reise til de fjerne hav i Oseania og inn i farlige, for lengst forsvunne farvann på et eventyr hun aldri har opplevd maken til."

Gleder du deg til mer Moana?