Moana 2 passerer 600 millioner dollar på verdensbasis

HQ

Moana 2 har tatt steget inn på topp 10-listen over filmer i 2024 på billettkontoret, etter å ha samlet inn mer enn 600 millioner dollar i løpet av helgen. Filmen, som hadde premiere i slutten av november, har vært en skikkelig vinner i julesesongen, og selv om den kanskje ikke har levd opp til kritikernes forventninger, fortsetter pengene å strømme inn.

Dette plasserer Moana 2 på femteplass blant de ti mest sette filmene i 2024, bak Dune: Part Two med 114 millioner dollar. Det er nok en oppfølger på listen, og en stund så det ut til at året ville ende med at listen bare besto av oppfølgere, men musikalsensasjonen Wicked har klart å klatre opp på 9. plass med 455 millioner dollar etter nok en vellykket kinohelg.

Andre steder ser vi at Gladiator 2 drar inn enda litt penger, og selv om totalsummen på 368 millioner dollar virker som mye, tviler vi på at den kommer til å bli sett på som en lønnsom film, med tanke på det svære budsjettet til Ridley Scotts oppfølger.