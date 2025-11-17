Moana går om bord i båten sin og krysser havet den 10. juli 2026

HQ

Neste år er det ti år siden Walt Disney Animation Studios' polynesiske fantasy-eventyr Moana kom ut på kino, og Disney tar oss med tilbake til det krystallklare vannet for å gjenoppleve historien om den unge sjømannen med samme navn. Moana-filmen har premiere på kinoer verden over 10. juli 2026, og nå har vi fått den første offisielle traileren, med en første titt på filmens nye ansikt og stemme: den unge australske skuespilleren Catherine Lagaʻaia.

Sammen med henne spiller Dwayne Johnson, som vender tilbake til rollen som halvguden Maui, samt John Tui som høvdingen for Motunui-øystammen, Chief Tui (for et sammentreff!) og Rena Owen, en skuespillerinne fra Bay of Islands (New Zealand), i rollen som Vaianas ærverdige bestemor, Tala.

I traileren kan vi ikke bare sette pris på at noen av de mest kjente scenene fra animasjonsfilmen er tilbake (kyllingen er virkelig gjennomført), men også lydsporet, der komponisten Lin-Manuel Miranda er tilbake. Moana (2026) vil bli regissert av Thomas Kail (Hamilton) og vil bli produsert av Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth og Auliʻi Cravalho, som ga stemme til Vaiana i de animerte filmene Vaiana og Vaiana 2.

Er du klar til å sette deg i båten, seile over det store havet og bringe Te Fitis hjerte tilbake til øya hennes sammen med den rampete Maui? Ta en titt på traileren, den offisielle plakaten og det høyoppløselige bildegalleriet for Moana.