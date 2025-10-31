MOB Entertaiment gir oss en sniktitt på Poppy Playtime: Chapter og en titt på møtet med hovedskurken, The Prototype

HQ

Begynnelsen på slutten er nær for den skremmende historien om Playtime Co. MOB Entertainment forpliktet seg til å gi oss fem kapitler av Poppy Playtime, og det er utrolig at vi nå, fire år og millioner av skrik senere, er så nær ved å låse opp alle hemmelighetene.

Studioet ønsket å benytte Halloween til å vise oss en første teaser-trailer for Poppy Playtime: Chapter 5, der vi fortsetter vår reise inn i leketøysfabrikkens dyp etter de traumatiske hendelsene i forrige Chapter 4. Nå vil vi være alene, atskilt fra våre venner og allierte og med Huggy Wuggy i hælene? Og noe annet også. Noe som lurer i skyggene og har mange ben.

Hvis du ser på klippet, får du nemlig se det som muligens er det første glimtet av Prototypen, den som trekker i trådene for fabrikkens grusomheter, og den eneste som foreløpig vet hele sannheten om hva som har skjedd her.

Poppy Playtime: Chapter 5 er nå tilgjengelig for å legge til i Steam-ønskelisten din - God Halloween!