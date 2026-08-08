Mob Entertainment har offisielt begynt å gi små hint om det neste « Poppy Playtime-eventyret, og det ser ikke ut til å være et nytt kapittel

Nå som det femte kapittelet av Poppy Playtime er lansert, venter vi spent på konkrete nyheter og informasjon om hva som kommer videre fra utvikleren Mob Entertainment. Selv om en nå redigert LinkedIn-side tidligere hevdet at kapittel 6 var i sikte – noe som tilsynelatende ble underbygget av planlagte omstruktureringer av roller – er det også klart at utvikleren ønsker å utvide universet ytterligere med et flerspillertittel og en helt ny IP.

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Faktisk ble dette antydet tidligere i år i et intervju du kan lese i sin helhet her, der vi får vite at «verden er større enn det en enkelt fabrikk kan romme». Og dette blir nå bekreftet i praksis, ettersom Mob Entertainment har begynt å gi hint om en ny tittel som ikke ser ut til å være et nytt kapittel i Poppy Playtime, men som vil by på en gjenkomst av jernbanevogn-figuren kjent som Barry fra kapittel 2.

En svært mystisk Steam-side har dukket opp, som kaster lys over et spill kalt Experiment 82626. Det er en opplevelse som tar sikte på å kombinere sjangrene skrekk, overlevelsesskrekk, førstepersonsperspektiv, stealth, komedie og utforskning.

Så langt har det blitt gitt to korte beskrivelser av spillet, hvor den første lyder «Hva er klokka? Vi er nesten hjemme...» Den andre gir deretter mer informasjon om hva spillet vil by på, og hevder: «Du må fortjene din plass i vårt fremtidige hjem.... Flerspiller-samarbeid... Poppy Playtime-kanon... Nærhetschat...»

Nå som dette er her, kan vi forvente at enda flere nyheter vil bli delt i nær fremtid, så hold øye med hva som kommer videre fra hjernene bak Poppy Playtime.