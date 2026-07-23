Mob Entertainment omstrukturerer nøkkelroller og planlegger samtidig utvikling av flere spill, samt filmen « Poppy Playtime

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Poppy Playtime serien vil fortsette utover Chapter 5: Broken Things, slik mange av oss mistenkte. Mob Entertainments episodiske serie har blitt en av de mest elskede (og høyt rangerte) skrekk-seriene i videospill i dag, og vil snart ta spranget til det store lerretet.

For å bane vei ikke bare for filmen, men også for fremtidige spill, rapporterte vi imidlertid allerede denne uken at det var utlyst stillinger spesielt rettet mot å besette ledende stillinger, AI-implementering og merkevareutvikling. Og nå vet vi mer.

Innenfor AI-feltet er målet å ansette en senior AI-spilldesigner for å utvikle ulike typer fiendtlig AI, slik at hvert møte føles unikt og skremmende. Studioet skal også erstatte sin tidligere sjef for internasjonal lisensiering.

Gitt de ulike stillingsutlysningene, inkludert stillinger for utvikling av flerspillerfunksjoner, er det så godt som bekreftet at en ny flerspillertittel er på vei – atskilt fra det tidligere utgitte Project Playtime – samt en ny, foreløpig ikke-avslørt IP.

Og kanskje dagens største nyhet er at Mob oppdaterer data på Steams backend på en side som er skjult for brukerne, og forbereder en eller annen form for nytt spill, eller det nå åpenbare Poppy Playtime: Chapter 6.

Fremtiden til leketøysfabrikken Playtime Co. ser nå mye lysere og mer spennende ut, synes du ikke?