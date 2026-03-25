Mobilspill FIFA Heroes kan sette Jack Grealish opp mot Thor

Helt siden Electronic Arts og FIFA skilte lag, har vi ventet på å se hvordan den store fotballorganisasjonen ville operere i videospillsektoren uten EAs makt bak seg. Et av de kommende spillene er et prosjekt som tilsynelatende skal feire det kommende verdensmesterskapet ved å inkludere internasjonale spillere, offisielle maskoter, guder og mytiske vesener...

Spillet er kjent som FIFA Heroes, og kommer fra utvikleren Enver og er en mobiltittel som vil være forhåndsinstallert på Motorola-enheter når det lanseres 28. april. Det er ikke designet for å være en simuleringsfotballopplevelse, men snarere et mer arkadepreget og kjapt fotballalternativ, et som tilbyr "fokus på uttrykk, opptog og raske, repeterbare kamper" som det står i en pressemelding.

Vi kjenner også til en samling store fotballspillere som vil dukke opp som spillbare figurer i spillet, og mange av dem er med i kunngjøringstraileren nedenfor. Hvis du er en fan av de engelske eller argentinske landslagene spesielt, vil du være glad for å vite at følgende vil være til stede :



Harry Kane



Jack Grealish



Jordan Pickford



Diego Maradona



Emiliano Martinez



Lautaro Martinez



Eduardo Camavinga



Disse nåværende og legendariske fotballspillerne vil få selskap av offisielle maskoter og av en eller annen grunn guder og skapninger fra myter og legender, inkludert Thor, Zeus, Sun Wukong og flere.

Forvent flere nyheter fra FIFA Heroes i løpet av de kommende ukene, og husk også å sjekke ut nøkkelbildene nedenfor for å prøve å plukke ut andre fotballspillere, maskoter og guder som vil være til stede og spillbare ved lansering. FIFA Heroes debuterer først på PC og mobil 28. april, og kommer deretter til Switch, PlayStation og Xbox en gang kort tid etterpå.