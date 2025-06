MobLand kommer tilbake for en andre sesong

HQ

Tom Hardy har hovedrollen sammen med Pierce Brosnan og Helen Mirren, og Guy Ritchie står bak kamera som regissør. Med en slik formel, hadde vi egentlig forventet at Paramount+s MobLand skulle mislykkes?

Ikke overraskende har serien vært en stor suksess for strømmeplattformen, så stor at den har fått hele 26 millioner seere hittil, noe som gjør den til Paramount+ sin nest mest sette originalserie til dags dato.

Denne berømmelsen og suksessen har ført til at MobLand har fått fornyet sin andre sesong, noe som betyr at når Ritchie får tid til å lage andre sesong av The Gentlemen for Netflix, og når skuespillerne har plass i sine travle timeplaner, kan vi se frem til mer dystert London-basert krimdrama og mer av Brosnans merkelige irske aksent.

Gleder du deg til mer MobLand?