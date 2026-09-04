MobLand Serien er fornyet for en tredje sesong, og Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren er tilbake

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En stund så det ut til at det var slutt for « MobLand. Hovedrolleinnehaveren Tom Hardy kom i konflikt med de kreative bak serien, og det var en periode hvor det virket som om forholdet var uopprettelig, noe som reiste spørsmålet om serien kunne fortsette uten sin frontfigur. Heldigvis ble partene enige, og fremtiden til «MobLand» ble sikret.

Det er tydelig at Paramount+ er fornøyd med hvordan de involverte partene løste uenighetene sine, for nå har strømmetjenesten bekreftet at dramaserien kommer tilbake med en tredje sesong. Ja, enda en rekke episoder har fått grønt lys, allerede før sesong 2 har premiere om et par uker, den 18. september.

Selv om vi ikke vil vite mye mer om hva vi kan forvente av sesong 3 før sesong 2 er ferdig sendt, vet vi at Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren forventes å komme tilbake for å fortsette å lede denne dramaserien som henholdsvis Harry Da Souza og kriminalpatriarken og -matriarken Conrad og Maeve Harrigan.

Gleder du deg til flere episoder av « MobLand?