Modder gjør det mulig å kjøre spill på Lego Game Boy

Mange var i ekstase da Lego og Nintendo annonserte en Game Boy bygget helt og holdent av Lego, komplett med alle knapper, porter og til og med Lego-kassetter. Men den kunne ikke kjøre noen spill.

Heldigvis kan du alltid stole på viftene. Nå har modderen Natalie the Nerd tatt tak i Lego Game Boy og lagt til den manglende funksjonen, nemlig muligheten til å spille spill på den. Planen er også å gi den fullt funksjonelle knapper og lignende, og deretter selge løsningen via nettstedet hennes til andre som ønsker en fullt funksjonell Lego Game Boy.

