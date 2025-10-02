Gamereactor

  Norsk

Gamereactor
nyheter

Modder gjør det mulig å kjøre spill på Lego Game Boy

Et av de mest populære Lego-settene fra videospillverdenen er nå blitt enda bedre.

HQ

Mange var i ekstase da Lego og Nintendo annonserte en Game Boy bygget helt og holdent av Lego, komplett med alle knapper, porter og til og med Lego-kassetter. Men den kunne ikke kjøre noen spill.

Heldigvis kan du alltid stole på viftene. Nå har modderen Natalie the Nerd tatt tak i Lego Game Boy og lagt til den manglende funksjonen, nemlig muligheten til å spille spill på den. Planen er også å gi den fullt funksjonelle knapper og lignende, og deretter selge løsningen via nettstedet hennes til andre som ønsker en fullt funksjonell Lego Game Boy.

Se hele prosessen med dette uventet omfattende arbeidet på denne lenken.

Modder gjør det mulig å kjøre spill på Lego Game Boy


