Modder konverterer Wii U-kontrolleren til en fungerende Switch-enhet

Det er absolutt ingen mangel på talentfulle videospillmoddere som skaper teknologisk magi og demonstrerer et nivå av kreativitet som burde gjøre større selskaper til skamme. I dag har vi et godt eksempel på dette fra modderen Kouzex, som har bygget videre på ideen om at Switch er en naturlig videreutvikling av Wii U.

Han har klart å få en fullt funksjonell Switch til å passe inn i en Wii U GamePad, og sørget for at den fungerer med alle spill (digitale, ikke fysiske), ikke er merkbart endret og har fungerende knapper. Kouzex valgte å jobbe med en Switch Lite, som ikke er avhengig av avtakbare Joy-Cons, som han klarte å få til å passe fint inn etter mye fikling og fiksing.

Dette er hva han sier om skapelsen sin :

"Dette ble fantastisk. Jeg synes den ser knapt modifisert ut og passer definitivt inn i det jeg vil kalle et sleeper-bygg. Den trykte rammen og de større rammene er ikke så merkbare, og jeg tror det vil lure de fleste, hvis de i det hele tatt vet hva en Wii U er i utgangspunktet. Bokstavelig talt hver knapp på Gamepad tilsvarer en knapp på Switch. Alt er mappet én til én, bortsett fra TV-knappen, som er en fangstknapp."

Grunnen til at Kouzex tok på seg prosjektet, er at mange har sagt at de foretrekker ergonomien til Wii U GamePad fremfor Switch, og han er så fornøyd med resultatet at han sier at enheten "definitivt skal bli med meg neste gang jeg er på et fly."

Se videoen nedenfor for en gjennomgang av prosessen og en titt på det ferdige resultatet. Ville du ha likt å ha en Switch (eller kanskje enda bedre, en Switch 2?) som så ut som en Wii U GamePad?