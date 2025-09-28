Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Borderlands 4

Modder legger til Skibidi-toalett til Borderlands 4 av trass

Etter at spillets narrative regissør sa at hvis ordet skibidi fulgte med spillet, ville han "gråte ekte tårer".

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Borderlands 4 Skibidi Toilet har kanskje ikke hatt like mye toaletthumor som tidligere, men det hindrer ikke moddere fra å tukle med spillets bokstavelige toaletter. Nå kan du laste ned en Skibidi Toilet-mod fra Nexus.

Modulen er laget av utvikleren og Borderlands-innholdsskaperen EpicNNG (og rapportert om av Eurogamer), og erstatter alle toalettene i spillet og gir dem det beryktede Skibidi Toilet-ansiktet fra de virale, uforståelige videoene.

Dette kommer etter at Borderlands 4 narrative regissør spøkte med at spillet manglet toaletthumor, og sa "hvis ordet skibidi sendes i spillet under min vakt, kommer jeg til å gråte ekte tårer." Selv om ordet skibidi ikke kom med ved lanseringen av spillet, har det blitt lagt til kort tid etter.

Etter hvert som Borderlands 4 fortsetter å jobbe med å fikse ytelsesproblemene sine, kan vi forhåpentligvis se flere muntre historier som dette i fremtiden, i stedet for flere problemer med fall i bildefrekvens og krasj.

Borderlands 4

Relaterte tekster

0
Borderlands 4Score

Borderlands 4
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Gearbox er tilbake med et nytt kapittel i sin sagnomsuste serie som tar sikte på å fornye seg, samtidig som det beholder den karakteristiske Borderlands-følelsen som så mange elsker.



Loading next content