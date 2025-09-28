Modder legger til Skibidi-toalett til Borderlands 4 av trass

HQ

Borderlands 4 Skibidi Toilet har kanskje ikke hatt like mye toaletthumor som tidligere, men det hindrer ikke moddere fra å tukle med spillets bokstavelige toaletter. Nå kan du laste ned en Skibidi Toilet-mod fra Nexus.

Modulen er laget av utvikleren og Borderlands-innholdsskaperen EpicNNG (og rapportert om av Eurogamer), og erstatter alle toalettene i spillet og gir dem det beryktede Skibidi Toilet-ansiktet fra de virale, uforståelige videoene.

Dette kommer etter at Borderlands 4 narrative regissør spøkte med at spillet manglet toaletthumor, og sa "hvis ordet skibidi sendes i spillet under min vakt, kommer jeg til å gråte ekte tårer." Selv om ordet skibidi ikke kom med ved lanseringen av spillet, har det blitt lagt til kort tid etter.

Etter hvert som Borderlands 4 fortsetter å jobbe med å fikse ytelsesproblemene sine, kan vi forhåpentligvis se flere muntre historier som dette i fremtiden, i stedet for flere problemer med fall i bildefrekvens og krasj.