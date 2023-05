Moddere har gjort om hele Fallout: New Vegas i sin helhet i Minecraft

HQ

Fallout: New Vegas er ofte spioneringen som den beste oppføringen serien noensinne har lagt ut. Gjennom årene har mange fans laget forskjellige hyllester til Obsidians klassiske RPG, men denne kan bare ta kaken.

Minecraft moddere har laget en nøyaktig, 1-1 skala rekreasjon av Fallout: New Vegas-kartet i spillet. Modderne har sagt at "verden er et lerret for deg å navigere og utforske."

Oppdrag og slikt har ikke blitt lagt til, men i stedet lar mod-teamet spillerne rollespille og utforske hvordan de ønsker uten noe å dø dem ned. Sjekk ut modet i traileren nedenfor og gi oss beskjed om hvor du vil utforske først.