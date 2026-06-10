Modellen som hevder at rapperen Kanye West overfalt henne, sa at hun følte seg «kvelt, usikker og redd»

HQ

24 år gamle Jennifer An ble ansatt for å medvirke i den amerikanske musikkvideoen til hitlåten «In For The Kill». Da hun først fikk jobben, var An ikke klar over at rapperen Kanye West skulle ha en gjesteopptreden. Da han dukket opp, hevder An at West overfalt henne, stakk fingrene ned i halsen hennes og kvelte henne.

An fortalte BBC at West tilsynelatende tok over settet så snart han ankom. På et tidspunkt skal han angivelig ha bedt henne om å sette seg i en stol, uten å gi noen videre instruksjoner. «Jeg visste ikke hva som skulle skje,» sa An. «Jeg fikk ingen instruksjoner. Jeg ble bare bedt om å sette meg i denne stolen.»

«Plutselig strekker han bare ut en hånd og begynner å kvele meg, og jeg er bare ikke sikker på hva som skjer. Og så trekker han den andre hånden ut og begynner å kvele meg med begge hender, og så begynner han å smøre sminken min utover hele ansiktet mitt og stikke hendene sine inn i munnen min.»

Wests advokater benekter ikke at hendelsen fant sted, men forsvarer i stedet handlingen som en del av en «intens og provoserende teaterforestilling», og sier at rapperen prøvde å etterligne en scene fra American Psycho.

West er kjent for å være en kontroversiell figur, og har kommet med mange antisemittiske uttalelser tidligere. West har kanskje beklaget disse uttalelsene, men omdømmet hans har ennå ikke kommet seg helt. Denne hendelsen og den påfølgende rettssaken vil ikke hjelpe i den forbindelse.

Handlingen kom aldri med i musikkvideoen, da An sa at hun snakket med La Roux, som bekreftet at de ikke ville bruke noen av Wests gjesteopptredener i musikkvideoen.