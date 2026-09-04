Modeller laget i ShipShaper er «dine å bruke», ettersom utvikler Tomas Salaikke har noen rettigheter til dem

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I en verden der spill blir stadig mer brukervennlige, spesielt når det gjelder digitale spill og at kjøpere ikke eier et produkt, men heller leier tilgang til det, er tiltakene som den uavhengige utvikleren Tomas Sala iverksetter, intet mindre enn beundringsverdige.

Mannen bak The Falconeer og Bulwark har nettopp lansert et nytt prosjekt kalt ShipShaper, og hele premisset for dette spillet er å tilby en plattform der fans kan bygge de fantastiske skipene de drømmer om. Spillet er utformet for å ha koblinger til Salas andre nyere prosjekter, men det er også svært forbrukervennlig i den forstand at Sala ikke gjør krav på skipene spillerne bygger, og heller ikke på hvordan de velger å bruke designene.

Når det gjelder dette, snakket vi nylig med Sala på Gamescom, der vi spurte nærmere om modellene og eierskapet til dem.

«Det er mange som lager spill, og det elsker jeg. Og det er veldig vanskelig å leve av det, og man må mislykkes ofte og alt det der. Men det er også mange som begynner å programmere, kanskje til og med bruker AI eller noe slikt, men å få til god grafikk er virkelig vanskelig. Og jeg liker at folk lager ting de kan ha glede av, som skaper en flyt. Og så, noe jeg gjorde med ShipShaper, fordi det er en morsom måte å utvide spillet på – og gjøre hva du vil – slik at du ender opp med noe brukbart.

«Så folk kan eksportere en spillmodell hvis de vil, og bruke den i sitt eget hobbyprosjekt eller sitt eget kommersielle spill. Siden jeg gir bort en gratis lisens, kan du gjøre hva som helst. Du kan rive den fra hverandre i Blender, 3D-printe den – den er din å bruke, jeg har ingen krav på den. Jeg har en liten regel som sier at man ikke må bryte loven med den. Advokaten min fikk meg til å ta den med. Men bortsett fra det, er det bare… Jeg lager noe, legger noe av meg selv i det, men hvis du lager noe, bør du føle at du eier det – og faktisk eie det.»

Når det gjelder hva Sala håper å oppnå med ShipShaper, spurte vi også inn på hvordan dette spillet ble til og hva det betyr for fremtiden til The Falconeer-sagaen.

«Egentlig ville jeg lage et tredje spill, et hovedspill i Falconeer-serien, som skulle være et seilspill. Så vi har flydd, vi har bygget, nå trenger vi seiling. Og jeg ønsket at det byggende og kreative aspektet som Bulwark hadde, skulle være en del av det. Så jeg begynte å bygge videre på det, og innså at man trengte en helt ny teknologi for å lage båtene. Det ble til... Jeg hadde det, og tenkte: ‘Å, dette er ganske bra. Kanskje det burde bli et eget prosjekt.’ Og kanskje vi burde løsrive dette litt fra serien, og så kom folk inn og ønsket seg historiske elementer. Plutselig sitter du og modellerer, du vet, franske slagskip fra 1970-tallet eller hva det nå måtte være.

«Så det ble et helt eget, uavhengig prosjekt. Folk tenker kanskje at dette er en utvidelse av Bulwark. Nei, det er et historisk båtbyggingsspill hvor du bare lager fantasibåter... men også fantasibåter. Og det henger også sammen med de andre spillene mine. Så det er litt av alt.»

Se hele intervjuet med Sala nedenfor, med lokaliserte undertekster, for å lære mer om ShipShaper, som nylig ble lansert i Early Access.