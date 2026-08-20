Moderna og Merck presenterer en eksperimentell vaksine for å forhindre tilbakefall av hudkreft

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Legemiddelselskapene Moderna og MSD (kjent som Merck i USA og Canada) har i en pressemelding kommet med en felles kunngjøring om en vaksinebehandling for pasienter som har gjennomgått behandling for melanom (hudkreft), som kan forhindre at sykdommen kommer tilbake eller sprer seg. Dette er en adjuvant terapi etter kirurgi i kombinasjon med standard immunterapimedisiner.

Resultatene fra en studie med 1 137 deltakere, som alle hadde fått et melanom fjernet kirurgisk, viser «statistisk signifikante og klinisk meningsfulle forbedringer i gjenfallsfri overlevelse og overlevelse uten fjernmetastaser» for pasientene som fikk en personlig tilpasset kreftvaksine, kalt Intismeran, i kombinasjon med Mercks egen immunterapimedisin mot kreft, Keytruda, sammenlignet med de som kun fikk Keytruda.

Vaksinen er basert på mRNA, i likhet med Covid-vaksinene, og er tilpasset hver enkelt pasient, basert «på det unike mutasjons‘fingeravtrykket’ til pasientens egen svulst», heter det i pressemeldingen.

Dette er resultatet av et tiårs arbeid fra de to selskapene for å finne en vaksine mot melanom, den dødeligste formen for hudkreft, men arbeidet vil fortsette. Det faktum at resultatene ble publisert i en pressemelding i stedet for i et vitenskapelig tidsskrift, med de fullstendige testresultatene, tyder på at det sannsynligvis var et «strategisk» trekk fra selskapene, ifølge José Bautista, professor i molekylærbiologi ved Complutense-universitetet i Madrid, som ble spurt av EFE.

Han påpekte imidlertid at kunngjøringen har «et betydelig vitenskapelig potensial» og at det som er publisert så langt er lovende, selv om det gjenstår å se hva en fullstendig personlig tilpasset behandling vil koste helsevesenet, ettersom selskapene ikke har oppgitt noe om kostnadene.