Moderne biler skal være smarte, men de blir bare dummere

HQ

Vi vet alle hva som har vært trenden de siste ti årene. Enten det gjelder elbiler eller nye bensinbiler, har nyvinninger som store iPader midt i midtkonsollen og total mangel på fysiske knapper ofte gjort det vanskeligere å gjøre noe så enkelt som å aktivere setevarmeren eller slå av servostyringen som finnes i de fleste moderne biler. YouTube-kanalen Fern har laget en video om dette der de går nøye gjennom dagens biler og hva som gjør dem dummere enn de gamle bilene de prøvde å være smartere enn.

