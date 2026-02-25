Modi besøker Israel mens spenningen i regionen øker

HQ

Indias statsminister Narendra Modi ankom Israel onsdag for et todagers besøk med mål om å styrke båndene, samtidig som spenningen mellom USA og Iran øker. Modi skal ha samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om forsvarssamarbeid og kunstig intelligens.

Besøket markerer at det er nesten ni år siden Modi ble den første indiske statsministeren som reiste til Israel i 2017. Det er ventet at de to lederne, som beskriver hverandre som venner, vil diskutere utvidet militæreksport og et bredere strategisk samarbeid. Modi skal også tale til Israels parlament og besøke landets Holocaust-minnesmerke.

Reisen kommer samtidig som Washington bygger opp flåtestyrker i nærheten av Iran, midt i en konflikt om Teherans atomprogram. India er opptatt av å unngå regionale konflikter som kan true landets økonomiske interesser og store diaspora i Gulfen, samtidig som landet opprettholder sterke bånd til Israel uten å inngå en formell allianse...