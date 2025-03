Modi roser Trumps beredskap for en ny periode

HQ

Indias statsminister Narendra Modi har stor tro på Trumps andre periode. I en podkastsamtale med Lex Friedman nylig fortalte Modi at Trump er langt mer forberedt denne gangen, med et klart og strukturert veikart for sin presidentperiode.

Modi beskrev den amerikanske presidentens tilnærming som mer fokusert, og understreket at Trumps skritt er utformet for å lede ham mot målene hans. Diskusjonen, som handlet om alt fra kunstig intelligens til personlige historier, viste det sterke båndet mellom de to lederne.

Med truende tolltariffer som vil utfordre Indias eksport, uttrykte Modi optimisme om at de to landene vil overvinne handelshindringer, med mål om å sluttføre en større avtale innen 2025 og nå 500 milliarder dollar i bilateral handel innen 2030. Se hele podcasten med Lex Fridman nedenfor.