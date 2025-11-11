Modi sier at de som står bak bileksplosjonen i Delhi "ikke vil bli skånet"

HQ

Indias statsminister Narendra Modi har lovet å stille alle ansvarlige for den dødelige bileksplosjonen i Delhi for retten. I en tale fra Bhutan uttrykte Modi dyp bekymring over hendelsen som drepte åtte mennesker og såret 20, og understreket at indiske myndigheter jobber raskt for å etterforske angrepet og avdekke hele konspirasjonen. Han oppfordret også til årvåkenhet og forsikret befolkningen om at regjeringen vil iverksette alle nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten og stille gjerningsmennene til ansvar.

Indias statsminister Narendra Modi: "Våre etater vil komme til bunns i denne konspirasjonen. Konspiratørene bak dette vil ikke bli skånet. Alle de ansvarlige vil bli stilt for retten."