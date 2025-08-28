Modi styrker de asiatiske båndene etter handelsstress med USA

HQ

Siste nytt om India . Indias statsminister Narendra Modi legger ut på en høyprofilert rundreise i Asia, der han møter ledere fra Japan, Kina og Russland for å styrke de strategiske partnerskapene etter at spenningene med USA har eskalert.

"Dette vil være en mulighet til å lansere flere nye initiativer for å bygge større motstandskraft i forholdet, og for å svare på nye muligheter og utfordringer", sier utenriksminister Vikram Misri om Japan-besøket.

Reisen hans legger vekt på å tiltrekke seg investeringer og utvide samarbeidet innen kritiske industrier, inkludert produksjon og mineraler. Modis første besøk til Kina på flere år signaliserer en forsiktig opptrapping av båndene, samtidig som Japan lover å støtte Indias utviklingsinitiativer.

Samtalene med Russland tar sikte på å utdype det diplomatiske og økonomiske engasjementet i regionen. Turneen understreker Indias forsøk på å diversifisere partnerskapene og navigere i det skiftende globale handelslandskapet. I går trådte Trumps 50 % toll på indiske varer i kraft.