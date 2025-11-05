Modiges regissør forteller oss om det enorme arbeidet som ble lagt ned i prinsesse Meridas ville manke

HQ

Under vårt besøk på San Diego Comic-Con Málaga møtte vår spanske redaktør David Caballero flere interessante personer fra både spill- og filmbransjen, og det er i sistnevnte kategori vi finner den Oscar-vinnende animasjonseksperten Mark Andrews, som blant annet har vært med på å skrive og regissere Brave.

Den gamle Pixar -klassikeren fra 2012 fikk mye oppmerksomhet for prinsesse Meridas ildrøde hår, som så ut til å leve sitt eget liv. I vår diskusjon med Andrews kom samtalen inn på nettopp dette temaet, og han sa :

"Det hele starter med karakterdesignet og hvilken historie vi forteller med karakteren. Det store, røde, livlige håret som eksploderer, er sjelen hennes, ånden hennes.

"Moren hennes, eller samfunnet på den tiden, ville holde det tilbake og legge det under hodeplagget eller binde det opp på en eller annen måte. Så vi trengte det store, frodige håret. Men nå er vi i animasjon, og vi må flytte det. Hva skal til for å gjøre det? Er det rett hår? Nei, det er dette store, krøllete håret."

Dette krevde åpenbart mye teknisk ekspertise, ettersom hår er vanskelig å animere, spesielt en så voluminøs ... la oss kalle det en frisyre. Andrews forklarte utfordringene :

"Vårt tekniske team, våre TD-er, vi jobbet med noen utrolig smarte mennesker. Dette var en enorm teknologisk utfordring, for vi hadde laget hår før, men vi hadde aldri gjort noe så stort. Hva kreves det?

"Det var millioner og atter millioner av hårstrå som vi måtte fortelle simuleringsprogrammet hvordan oppfører det seg? Vi studerte hår, vi så på hår, vi skaffet parykker, hva skjer når det er vått, hva skjer når det er tørt, hvor spenstig er det? Vi skriver våre egne programmer og justerer de tekniske knappene for å få det til å se naturlig ut."

Og det var tydeligvis det uttalte målet. Håret var kanskje voluminøst og uregjerlig, men tanken var likevel at det skulle føles autentisk:

"Jeg var opptatt av at det bare skulle være naturlig, bare se naturlig ut, bare få tyngdekraften til å påvirke det slik det kommer til å se ut. Hvis håret faller ned i ansiktet, så faller det ned i ansiktet, for det er det som skjer. Vi ville at det skulle føles organisk og se levende ut av seg selv.

"Hver eneste tagning med Merida og håret hennes var en triumf å få på skjermen."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor. Hvordan reagerte du på prinsesse Meridas ville hårmanke da du så Brave for første gang?