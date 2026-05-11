Moff Jerjerrod fra Return of the Jedi er død

Siste gang vi så Moff Jerjerrod var i Return of the Jedi. Han var på den uferdige Dødsstjerne II, overvåket byggingen av den og tok imot selveste Darth Vader, i tillegg til å lede forsvaret mot opprørernes angrep på Imperiets base på Endor. Dessverre virket det ikke som om innsatsen hans var nok mot Luke Skywalker, ewokene og andre opprørere, for den enorme romstasjonen ble til slutt ødelagt.

Jerjerrod har imidlertid forblitt en fanfavoritt, og har dukket opp i bøker og tegneserier, og kanskje skyldes populariteten hans Michael Penningtons fenomenale skuespill.

Nå melder Fantha Tracks at han dessverre har gått bort i en alder av 82 år. Selv om han nok vil forbli mest kjent for de fleste som Moff Jerjerrod, grunnla han English Shakespeare Company i 1986 og har medvirket i en rekke teateroppsetninger og filmer, ikke minst i Jernladyen (der han spilte Michael Foot).

Hvil i fred, gamle legende, du har fortjent det.