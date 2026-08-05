Mohamed Salah ankommer i dag til Istanbul for å forhandle med Trabzonspor

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Den egyptiske spilleren Mohamed Salah, som ble sluppet fri av Liverpool forrige sesong som et tegn på takknemlighet overfor spilleren – som hadde ett år igjen av kontrakten – kunne fritt velge hvilken klubb han ønsket å spille for, og det ser nå ut til at han vil få en ny jobb i Tyrkia, hos Trabzonspor, som regnes som den fjerde største klubben i Tyrkia etter Fenerbahçe, Galatasaray og Beşiktaş.

Dette er langt fra bare et rykte fra transfermarkedsjournalistene; den tyrkiske klubben bekreftet i en uttalelse at Salah ankommer i dag, onsdag, til Istanbul lufthavn for forhandlinger, selv om ingenting er signert ennå.

Trabzonspors styreleder Ertugrul Dogan uttalte til A Spor (via Al Jazeera) at Salah skal gjennomgå medisinske undersøkelser, og at han deretter forventes å signere for klubben, sannsynligvis på torsdag.

Dette vil markere et nytt kapittel i den 34 år gamle spissens karriere etter ni sesonger i Liverpool, hvor han har scoret 257 mål, inkludert en historisk sesong i 2024/25 med 29 mål og 18 målgivende pasninger i Premier League, noe som tangerer rekorden for flest målbidrag i en sesong.