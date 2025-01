Mohamed Salah er overbevist om at 2025 blir hans siste år i Liverpool

HQ

Mohamed Salah er kanskje i sin beste periode noensinne i Liverpool, med 17 scoringer og 13 målgivende pasninger så langt, og leder dermed begge kategorier. Han har vært involvert i 52 mål i alle turneringer i 2024, mer enn noen fra de største europeiske ligaene.

Han tror imidlertid ikke at han kommer tilbake neste år. Kontrakten hans går ut i juni 2025, og så langt har han ikke mottatt noen tilbud fra klubben om en fornyelse, noe som gjør at han er overbevist om at dette blir hans siste år i Liverpool. Det er i hvert fall det han har sagt til Sky Sports.

"Det er mitt siste år i klubben, så du ønsker å gjøre noe spesielt for byen", sa han, og refererte til å vinne Premier League, noe som nå virker veldig sannsynlig, ettersom de er seks poeng foran på toppen av tabellen med en kamp i hånden.

Salah ønsker mer enn noe annet å vinne en ny Premier League-tittel

"I intervjuene mine de siste syv eller åtte årene har jeg alltid sagt Champions League. Men dette er første gang jeg sier at jeg virkelig ønsker å vinne Premier League med Liverpool". Liverpool har bare vunnet to ligatitler på 30 år, i 1990 og 2020, men han følte at i 2020, på grunn av pandemien, hadde de ikke muligheten til å feire skikkelig.

Da han ble spurt om fremtiden, bekreftet han at han tror dette er hans siste seks måneder, men det distraherer ham ikke. "Vil du se tilbake og si at jeg var bekymret eller stresset over kontrakten? Eller vil du bare si at jeg hadde en utrolig sesong? Det er det jeg tenker på.