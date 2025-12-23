Mohamed Salah scorer vinnermålet på overtid for Egypt i åpningskampen i AFCON

HQ

Egypt startet AFCON (Africa Cup of Nations) med seier, takket være et vinnermål på overtid mot Zimbabwe av Mohamed Salah, noe som sikkert har gitt misunnelse hos Liverpool-fansen som skulle ønske at den egyptiske spissen hadde levert noen av de kampavgjørende målene tidligere i sesongen. Etter en strålende sesong der han ble nummer fire i Ballon d'Or, gikk Salahs prestasjoner kraftig ned denne sesongen, og Salah var den vanlige skyteskiven for fotballeksperter.

Nå tror mange at Salah ikke kommer tilbake til Liverpool for andre halvdel av sesongen. Kanskje en sterk prestasjon i AFCON vil endre på det: Salah har aldri vunnet dette internasjonale trofeet med sitt land (han nådde finalen to ganger i 2021 og 2017; sist gang Egypt vant var i 2010).

For å gjøre det må Egypt imidlertid forbedre seg, ettersom de nesten ble holdt tilbake til uavgjort av Zimbabwe. Omar Marmoush fra Manchester City scoret det andre målet for Egypt, mens Prince Dube, som for tiden spiller i Tanzanias Premier League, scoret åpningsmålet for Zimbabwe.

AFCON er fortsatt inne i gruppespillets første kampdag. Egypt møter Sør-Afrika på fredag, som i går slo Angola 2-1.