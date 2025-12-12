Mohammed Ben Sulayem selvvalgt FIA-president for en ny fireårsperiode

HQ

Mohammed Ben Sulayem er gjenvalgt som president i FIA for en ny fireårsperiode. Han ble valgt med 91,51 % av stemmene og var den eneste kandidaten som var tilgjengelig.

Valgprosessen har blitt kritisert av andre kandidater, som steward Tim Mayer, racerfører Laura Villars og influencer Virginie Philippot, fordi regelen krevde at hver kandidat skulle stille med en visepresident fra hver av de syv globale FIA-regionene. I Sør-Amerika var det imidlertid bare én person tilgjengelig, Fabiana Ecclestone, som hadde sverget troskap til Sulayem, så ingen av tilbudene deres ble godkjent.

Mange har derfor sagt at valget har vært rigget, og Villars, en 28 år gammel sveitsisk sjåfør, har saksøkt FIA på grunn av den udemokratiske prosessen i Frankrike. Rettssaken begynner 16. februar, to måneder inn i Ben Sulayems periode.

Ben Sulayem ble først utnevnt til FIA-president i desember 2021, som etterfølger for Jean Todt, og har møtt kritikk fra mange deler av motorsporten: fra førere (på grunn av de store bøtene han ila førere som sverget) til tidligere medlemmer av det styrende organet som trakk seg på grunn av manglende åpenhet og motstridende moralske verdier.