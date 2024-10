Mojang og Igloo går sammen om Minecraft kjøle- og drikkevarekolleksjon

HQ

Selv om sommeren er over, og du sannsynligvis ikke trenger en kjøleboks for å holde mat og drikke kaldt og friskt på piknik og lignende, er Mojang og Igloos nyeste samarbeid noe å holde øye med hvis du fortsatt ofte er ute i det fri og trenger en stilig måte å gjøre det på.

Kolleksjonen består av en rekke kjølebokser og drikkeartikler som er utformet slik at de ligner på Minecraft mobs. Du kan få en Little Playmate kjøler, en 16 Oz Can, og en Square Lunch Cooler Bag som er laget for å se ut som en Creeper, en Enderman eller en Pig, eller til og med få tak i en Mystery Box Little Playmate Cooler som også ser ut som en Chest, TNT, Diamond Pickaxe, og andre tilgjengelige stiler også.

Når det gjelder priser, kan du ta tak i Little Playmate, Can og Cooler Bag for henholdsvis $ 44,99, $ 19,99 og $ 29,99.

