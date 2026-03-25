Moldova erklærer strømkrise etter at en viktig kraftledning er slått ut

Moldova har vedtatt en 60 dager lang unntakstilstand på energiområdet etter at en viktig kraftlinje som forsyner det meste av landet, ble satt ut av drift som følge av russiske angrep i nabolandet Ukraina.

Isaccea-Vulcănești-linjen, som leverer strøm fra Romania og står for opptil 70 % av Moldovas strømforsyning, går delvis gjennom ukrainsk territorium og har blitt forstyrret av streikene.

Statsminister Alexandru Munteanu advarte lovgiverne om at landet kan komme til å mangle opptil 400 megawatt i rushtiden, noe som øker sannsynligheten for strømbrudd. Han understreket at krigens konsekvenser "ikke lenger kan ignoreres".

Nødtiltaket, som støttes av 72 lovgivere, gjør det mulig for myndighetene å handle raskere for å stabilisere energisystemet og håndtere forsyningsforstyrrelser. Opposisjonspartiene avviste å støtte forslaget.

President Maia Sandu sa at alternative forsyningsruter blir brukt, men beskrev situasjonen som alvorlig. Myndighetene forventer at det kan ta opptil en uke å reparere den ødelagte ledningen, men det er fortsatt en risiko for ytterligere angrep.