Moldova fullfører de formelle trinnene for å trekke seg ut av det russisk-ledede Samveldet av uavhengige stater (SUS), sa utenriksminister Mihai Popsoi mandag. Landet har ikke deltatt i SUS-aktiviteter siden 2023, men har fortsatt å være medlem i juridisk forstand.

Popsoi sa at Moldova sier opp tre grunnleggende avtaler fra 1991, et trekk som vil gjøre slutt på medlemskapet i henhold til folkeretten. "De facto har vi suspendert deltakelsen, men de jure er vi der fortsatt," sa han.

President Maia Sandu, som ønsker EU-medlemskap innen utgangen av dette tiåret, har anklaget Moskva for å forsøke å destabilisere hennes regjering, og har sterkt kritisert Russlands invasjon av Ukraina. Sandu ble gjenvalgt i 2024, og partiet hennes beholdt flertallet i parlamentet.

Beslutningen ble fordømt av den prorussiske opposisjonslederen og tidligere president Igor Dodon, som kalte den uakseptabel. Analytikere sa at en utmelding fra SUS ikke ville gjøre slutt på Moldovas bånd til de tidligere sovjetstatene, men at det ville føre til et bilateralt forhold. Moldova ligger mellom Ukraina og EU-medlemmet Romania, og landet har lenge vært splittet mellom proeuropeiske og pro-russiske politiske krefter...