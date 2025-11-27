Moldova protesterer mot "uakseptabel" inntrenging av russisk drone

HQ

Moldova innkalte onsdag Russlands ambassadør etter å ha rapportert om en ny serie med dronekrenkelser i luftrommet, og kalte hendelsen et alvorlig brudd på suvereniteten.

Myndighetene sa at seks russiske droner krysset moldovsk territorium på tirsdag, inkludert en som landet på et hustak nær den ukrainske grensen og en annen som fortsatte mot Romania.

Moskvas utsending stilte spørsmål ved påstandene og antydet at episoden hadde til hensikt å forverre forholdet mellom de to landene. Spenningen har holdt seg høy, ettersom Moldovas pro-europeiske regjering anklager Russland for å forsøke å destabilisere landet.

Dronen som ble vist frem utenfor utenriksdepartementet veide rundt 18 kilo, ifølge tjenestemenn. NATO-fly i Romania ble også sendt opp i luften som svar på et annet droneangrep samme dag.

Russlands ambassadør:

"Kan du tro dette? En drone går tom for drivstoff og lander på et tak uten å forårsake skade? Det er mange operasjoner under falskt flagg. Mange forsøk på å ødelegge vårt forhold til Moldova, som allerede er på sitt laveste punkt i historien."