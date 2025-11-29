Moldova sier at russiske droner krenket luftrommet igjen, noe som tvang frem en midlertidig nedstengning

HQ

Moldoviske myndigheter opplyste lørdag at russiske droner i løpet av natten kom inn i landets luftrom, noe som utløste en stenging av sivile flyvninger i det tjenestemenn beskrev som en økende trussel mot luftfarten.

Innenriksdepartementet sa at to droner, identifisert som russiske, krysset inn i moldovisk luftrom under en stor bølge av angrep på Ukraina som drepte tre mennesker og skadet nesten 30. Dronene kom senere inn på ukrainsk territorium igjen, men ikke før Moldova stengte luftrommet sitt i mer enn en time.

President Maia Sandu fordømte inntrengningen og sa at dronene krenket Moldovas luftrom "på vei for å drepe sivile" og tvang frem en midlertidig stans i flyvningene. Hun gjentok at angrepene er en del av et bredere forsøk fra Moskva på å skremme landet, som søker EU-medlemskap innen 2030.

Det var den tredje hendelsen av denne typen på ni dager. Moldova har kalt opp Russlands ambassadør, Oleg Ozerov, flere ganger denne måneden på grunn av lignende episoder, som Chisinau har beskrevet som ulovlige og farlige handlinger som truer sivil luftfart og den offentlige sikkerheten. Moskva har nektet for å ha gjort noe galt, og Ozerov har antydet at hendelsene ble brukt til å forverre et allerede anstrengt forhold.