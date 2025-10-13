Moldovas statsminister går av etter seier for pro-vestlig parti

HQ

"Min periode avsluttes samtidig med den nåværende regjeringens. Umiddelbart etter at vi har godkjent den nye regjeringen i parlamentet, vil jeg trekke meg fra mitt mandat." Dette var de siste ordene fra Moldovas statsminister Dorin Recean, som har kunngjort at han ikke kommer til å fortsette i embetet etter at partiet hans vant parlamentsvalget nylig. Det pro-europeiske partiet Action and Solidarity Party, som ledes av president Maia Sandu, forventes snart å utnevne en ny regjeringssjef for å fremme Moldovas EU-ambisjoner. Recean, som har sittet i regjeringen siden tidlig i fjor, sa at han planlegger å gå tilbake til privat sektor når det nye kabinettet er godkjent, og at hans avgang markerer en smidig overgang i regjeringspartiet, som har lovet å styrke Moldovas vestlige orientering midt i regionale spenninger og økonomiske utfordringer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!