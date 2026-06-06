Momento shadowdrops i løpet av 2026 Wholesome Direct

På Wholesome Direct i kveld fikk vi et shadowdrop av et koselig rominnredningsspill, med en interessant vri. Memento er offisielt ute nå på PC via Steam, men konsollspillere trenger ikke vente lenge før de kan få tak i spillet.

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Spillet kommer fra utviklerne Fat Alien Cat og Nomo Studio, Momento, og lar deg velge hvordan du vil at ditt ideelle rom skal se ut, men du bør være sikker på hva du plasserer ned, ettersom du kommer til å tilbringe en livstid i dette rommet. Ikke bokstavelig talt, selvfølgelig, men i løpet av spillet bestemmer du hvilke gjenstander som skal beholdes, og hvilke som kan byttes ut i denne historien om hvor viktig vi legger vekt på hverdagsgjenstandene våre.

Fra og med Wholesome Direct er Momento tilgjengelig på Steam akkurat nå. Men hvis du venter på konsollanseringen, lander den ikke så langt fra i dag, med en utgivelsesdato 30. juni 2026.