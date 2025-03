Monaco 2 lanseres på PC og konsoller i april

HQ

Det er over ti år siden Monaco: What's Yours is Mine først gjorde sin ankomst og presenterte en unik kooperativ kuppopplevelse. Siden den gang har vi ventet på å høre om hva som er det neste i denne serien, og snart får vi en smakebit av nettopp det.

Den tidligere avslørte Monaco 2 har nettopp dukket opp på Humble Games Showcase, hvor en ny trailer ble gitt som ikke bare delte informasjon om utgivelsesvinduet til spillet, men også de ekstra plattformene det vil lanseres på.

Selv om vi mangler en fast dato, vet vi at Monaco 2 nå vil gjøre sin ankomst en gang i april, og at den også vil lanseres på både PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller.

Du kan se den siste traileren for heist-oppfølgeren, som nok en gang vil gi spillerne i oppgave å rope sammen et team av skurker, planlegge en operasjon og deretter håndtere kaoset når alt til slutt faller fra hverandre.