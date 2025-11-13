Monarch: Legacy of Monsters brøler tilbake til Apple TV tidlig neste år

HQ

Den første teaseren for den andre sesongen av Monarch: Legacy of Monsters er sluppet, og det ser ut til at vi kan forvente oss enda mer av den samme storslåtte underholdningen. Med andre ord - massevis av overdimensjonerte monstre, kaos og familiedrama sammen med noen menneskelige skurker.

Serien vender tilbake til Apple TV den 27. februar med en ny episode hver uke frem til sesongfinalen 1. mai. Og selvfølgelig er mange kjente fjes tilbake - fra Kurt Russell til Ren Watanabe og Joe Tippett.

I denne nye sesongen øker trusselnivået når nye monstre våkner og skaper kaos, og vi får også et nytt besøk på Skull Island. Kanskje denne nye sesongen til og med vil knytte seg til den kommende Godzilla x Kong: Supernova, som forventes å komme på kino i 2027. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Ser du frem til en ny sesong av Monarch?