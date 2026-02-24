Monarch: Legacy of Monsters - Sesong 2

HQ

Med tanke på alle de prangende og storslåtte MonsterVerse-prosjektene på kino, respekterer jeg Monarch: Legacy of Monsters for å ha et premiss som er mer menneskelig og i mindre målestokk, som fokuserer på en samling kjernekarakterer og bruker Titans som slående kulisser og mindre som hovedpersoner i en større historie. Det er plass til de ofte middelmådige til dårlige kassasuksessene der vi får se Godzilla og Kong kjempe mot spektakulære skapninger, og på samme måte er det også plass til de mer personlige historiene som setter søkelyset på menneskehetens plass i en verden full av titaniske trusler. Det er med dette i bakhodet at Monarch: Legacy of Monsters alltid har ligget nærmere Godzilla fra 2014 enn de mange MonsterVerse-filmene som har fulgt etter, og dette er kanskje den viktigste grunnen til at jeg gledet meg til at Apple TV-serien skulle komme tilbake.

Etter å ha sett hele sesong 2, er det noen få svært beundringsverdige områder som skiller seg ut. For det første, i motsetning til noen TV-serie spin-offs, prøver ikke Monarch å lure deg ved å tilby et billigere og mindre førsteklasses eventyr, den typen prosjekt som føles mindre sammenlignet med filmene på det store lerretet. Dette er, som tilfellet er med Apple TVs utvalg, like førsteklasses i stil og utseende som det siste kapittelet, Godzilla x Kong: The New Empire, med dette inkludert de kjevefallende Titan-spesialeffektene, seriens verdensomreisende natur og den sterke rollebesetningen med Kurt og Wyatt Russell i spissen.

I tillegg, i motsetning til kassafilmene som ofte fremstår som Michael Bays siste Transformers-filmer ved å prioritere stil fremfor substans, er Monarch: Legacy of Monsters' andre sesong har mer enn nok tid til å fortelle en overbevisende, litt forvirrende historie i løpet av de ti episodene den varer. Jepp, det er ingen hastverk med å komme til poenget her, ingen bortkastet bruk av følelser og oppsett, men du kan argumentere for at en så lang spilletid gjør at den faller i fellen med å være innviklet og åpenlyst utsatt. For det meste føles det ikke slik, da vi snarere får svært meningsfulle forklaringer om MonsterVerseets historie, men det er øyeblikk hvor man skulle ønske at ting kunne skynde seg litt eller kuttes helt ut. Dansingen rundt tidsutvidelse og tidsreiser er et slikt område som føles et skritt for langt for denne sesongen, og likeledes er det iboende fokuset på pappaproblematikk et problem som fører til at enkelte karakterer rett og slett blir utmattende...

Jepp, pappaproblematikk ser ut til å definere dette MonsterVerse-prosjektet. Det jeg mener med dette er at sesong 2 utforsker dynamikken mellom Anna Sawais Cate og Ren Watanabes Kentaro ytterligere, og hvordan stesøsknene eksisterer i selskap med sin ofte fraværende far Takehiro Hiras Hiroshi. Dette er sannsynligvis nok pappaproblematikk for én sesong, men så legger vi også til far-sønn-utfordringer mellom Wyatt Russells Lee Shaw og hans far, som er øverstkommanderende i den amerikanske hæren, og hvordan Hiroshi tilpasser seg en verden der hans lenge savnede mor, Mari Yamamotos Keiko, vender tilbake etter å ha vært fanget i Axis Mundi i rundt fem tiår. Når alle de sentrale skuespillerne i løpet av sesongen oppfører seg som grinete barn på grunn av forholdet til foreldrene sine, begynner selve det følelsesmessige grunnlaget for resonnementene deres å bli frustrerende å følge.

Det er synd at denne sesongen har øyeblikk som får deg til å sukke hørbart, øyeblikk som får deg til å ville spole frem 30 sekunder for å komme forbi de slitsomme og spydige replikkvekslingene, for utover disse finner vi en serie som fortsatt er underholdende og som kanskje er det beste og mest konsistente MonsterVerse-prosjektet til dags dato. Det er ikke en nerdete, nesten barnslig, mulighet for en kjempeape og en radioaktiv øgle til å slåss mot en 50 etasjer høy robot, den lener seg ikke på de mer skandaløse delene av MonsterVerse-oppsettet ved å vise hvordan Kong får fjernet og erstattet de råtne tennene sine. Noen kommer kanskje til MonsterVerse-prosjekter for slike narrative tråder, men du kan ikke støtte et helt filmunivers på fan-service alene, og det er på grunn av dette at Monarch fortsetter å være vellykket, og kanskje den viktigste pilaren i det bredere universet.

Men igjen, vi snakker om MonsterVerse her, og selv om jeg har begynt å sette pris på den nesten dumme handlingen og oppsettet, er det ikke til å nekte for at filmer i denne verdenen ofte etterlater mye å ønske. Så selv om jeg vil stå fast og si at Monarch kanskje er det beste denne verdenen har å by på for øyeblikket, snakker vi om en serie som rett og slett er god underholdning i det store bildet. Det er ikke uunnværlig TV, det er ikke fornærmende dårlig, det er bare helt ok, og det er ikke noe galt med at en serie er det.