Mondelez, eieren av Cadbury, forsvarer å fortsette driften i Russland

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Da krigen i Ukraina brøt ut, avsluttet mange store merkevarer sin virksomhet i Russland, etter at landet hadde gått til angrep på sin nabo utelukkende for å erobre territorium. Mondelez, selskapet som eier Cadbury-sjokoladen, fortsatte å drive virksomhet i Russland, men stoppet nye investeringer i russisk virksomhet og innstilte utgiftene til reklame.

Mondelez-sjef Dirk Van de Put fortalte BBC at selskapet har forsøkt å forholde seg nøytralt i konflikten. «Jeg tror man over tid prøver å være nøytral i hele konflikten. Vi prøver ikke å ta parti. Jeg tror vi gjorde det rette for våre ansatte i Russland. Kan vi bli kritisert for det? Ja, selvfølgelig. Vi betaler skatt i Russland som bidrar til krigen. Det er jeg ikke fornøyd med,» sa han.

I 2025 sendte den tverrpolitiske parlamentariske gruppen for Ukraina et brev til Van de Put der de ba Mondelez om å stanse driften og bryte forretningsforbindelsene med Russland. Alex Sobel, leder av gruppen, sa: «Å fortsette driften i et land som er ansvarlig for dødsfallene til utallige ukrainske sivile og bortføringen av tusenvis av barn, kan ikke rettferdiggjøres under noen definisjon av ‘business as usual’.»

Van de Put forsvarte imidlertid beslutningen om å opprettholde driften og sa at hvis de hadde trukket seg ut, ville fabrikken deres blitt konfiskert. «Det ville sannsynligvis ha gitt dem en mye større inntektskilde – å fortsette å selge produktene våre for å finansiere krigen,» argumenterte Van de Put.