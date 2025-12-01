Mondo Duplantis og Sydney McLaughlin-Levrone vinner World Athletics Awards 2025

HQ

World Athletics har kunngjort vinnerne av World Athletes of the Year, som siden 1988 har blitt delt ut til de beste utøverne, menn og kvinner, i friidrettskategoriene friidrett og utenfor stadion. Mondo Dupantis, den svenske stavhopperen som har slått sin egen verdensrekord flere ganger i år, vant prisen som beste friidrettsutøver for menn og prisen som årets verdensutøver for menn for tredje gang.

Den amerikanske hekkeløperen og sprinteren Sydney McLaughlin-Levrone vant prisen som årets verdensutøver for kvinner og for kvinner på bane. Hun har vært ubeseiret i to år både på 400 meter flatt, som var hennes hovedgren i 2025, og på 400 meter hekk, med en seiersrekke på 24 løp i den disiplinen.

Pussig nok vant begge utøverne Rising Star-prisene i 2018. Sju år senere er de utvilsomt to av de største utøverne i sin generasjon.

Her er den komplette listen over vinnerne av World Athletes of the Year for 2025:



Årets verdensutøver for kvinner: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Årets verdensutøver for menn: Mondo Duplantis (SWE)



Løype for kvinner: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)



Felt for kvinner: Nicola Olyslagers (AUS)



Kvinner utenfor stadion: Maria Perez (ESP)



Herrer bane: Emmanuel Wanyonyi (KEN)



Felt for menn: Mondo Duplantis (SWE)



Menn utenfor stadion: Sabastian Sawe (KEN)



Rising Star for kvinner: Zhang Jiale (CHN)



Rising Star for menn: Edmund Serem (KEN)

