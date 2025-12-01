Gamereactor

Sport

Mondo Duplantis og Sydney McLaughlin-Levrone vinner World Athletics Awards 2025

Prisene til de beste friidrettsutøverne i friidrett og utenfor stadion i 2025 ble delt ut i Monaco på søndag.

HQ

World Athletics har kunngjort vinnerne av World Athletes of the Year, som siden 1988 har blitt delt ut til de beste utøverne, menn og kvinner, i friidrettskategoriene friidrett og utenfor stadion. Mondo Dupantis, den svenske stavhopperen som har slått sin egen verdensrekord flere ganger i år, vant prisen som beste friidrettsutøver for menn og prisen som årets verdensutøver for menn for tredje gang.

Den amerikanske hekkeløperen og sprinteren Sydney McLaughlin-Levrone vant prisen som årets verdensutøver for kvinner og for kvinner på bane. Hun har vært ubeseiret i to år både på 400 meter flatt, som var hennes hovedgren i 2025, og på 400 meter hekk, med en seiersrekke på 24 løp i den disiplinen.

Pussig nok vant begge utøverne Rising Star-prisene i 2018. Sju år senere er de utvilsomt to av de største utøverne i sin generasjon.

Her er den komplette listen over vinnerne av World Athletes of the Year for 2025:


  • Årets verdensutøver for kvinner: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

  • Årets verdensutøver for menn: Mondo Duplantis (SWE)

  • Løype for kvinner: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

  • Felt for kvinner: Nicola Olyslagers (AUS)

  • Kvinner utenfor stadion: Maria Perez (ESP)

  • Herrer bane: Emmanuel Wanyonyi (KEN)

  • Felt for menn: Mondo Duplantis (SWE)

  • Menn utenfor stadion: Sabastian Sawe (KEN)

  • Rising Star for kvinner: Zhang Jiale (CHN)

  • Rising Star for menn: Edmund Serem (KEN)

World Athletics

