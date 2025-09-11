Mondo Duplantis sikter mot ny verdensrekord i Tokyo: Tider for stavsprang for menn

HQ

Friidretts-VM 2025 starter denne helgen, mellom 13.-21. september, og noen av de største stjernene i sporten vil være i Japan, inkludert Mondo Duplantis, den svensk-amerikanske stavhopperen som har slått 13 verdensrekorder, inkludert verdensrekorden i stavsprang på 6,29 meter, og vunnet to OL-gull og fem VM-titler.

Duplantis forventes å fortsette å sette nye høyder i Tokyo. Hans siste verdensrekord ble satt for bare én måned siden, den 12. august i Budapest, under World Athletics Continental Tour Gold. Bare to år tidligere hadde Duplantis hoppet 6,10 meter under VM i 2023, da han vant sin andre verdensmestertittel.

For Duplantis blir dette imidlertid en sjanse til å gjøre litt sightseeing i Japan, ettersom forrige gang han var i Tokyo, under OL i 2021, måtte han være innesperret på grunn av pandemien. "Det er et sted man gjerne vil konkurrere på og oppleve byens kultur og alt mulig, og jeg føler at vi ikke fikk oppleve det under OL," sa Duplantis til journalister torsdag.

Tid for stavhopp for menn i friidretts-VM i Tokyo

Det gjenstår å se om Duplantis klarer en ny rekord denne helgen, men det får vi snart vite. Stavhopp for menn blir en av de første øvelsene i friidretts-VM, med kvalifisering lørdag 13. september kl. 19:05 UTC+9, lokal tid i Japan. Det er kl. 12:05 CEST (middagstid), 11:05 BST.

Deretter finner finalene sted mandag 15. september kl. 19:49 UTC+9, noe som betyr kl. 12:49 CEST, 11:49 BST på mandag (kl. 12.00).