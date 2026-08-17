Mondo Duplantis vinner sitt fjerde EM-gull og setter ny mesterskapsrekord

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Mondo Duplantis, verdensrekordholder i stavsprang (en rekord han har slått 15 ganger i løpet av karrieren, fra 6,17 meter i februar 2020 til 6,31 meter i Uppsala, Sverige, i mars 2026) skuffet ikke fansen i Birmingham og sikret seg sin fjerde EM-gullmedalje ved å klare 6,15 meter og ta gullet på søndag, den siste dagen av EM i friidrett 2026.

Duplantis hoppet 15 centimeter høyere enn den nest beste, grekeren Emmanouil Karalis (6,00 m); ingen hoppet høyere enn svensken, som slo to mesterskapsrekorder i går kveld, først på 6,10 m og deretter forbedret rekorden ytterligere til 6,15 m.

2026 har ikke vært Duplantis’ beste år, til tross for at han satte sin 15. rekord i februar. Han led sitt første nederlag på nesten tre år under Diamond League i Stockholm 7. juni (noe som avsluttet en seiersrekke på 40 konkurranser siden august 2023)

I et intervju med BBC sa Duplantis at han følte seg veldig bra fordi han begynner å bli «ganske gammel» (han fyller 27 i november), så «det går fort, så jeg prøver bare å ikke ta det for gitt og nyte det så mye jeg kan».

Han forsøkte ikke å slå sin egen verdensrekord, men det var mer enn nok til å sette nye høyder i EM, og han har vunnet gull i stavsprang i hvert eneste EM siden 2018 (i tillegg til fire gullmedaljer i innendørs-VM, tre i utendørs-VM og to OL-gull).