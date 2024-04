Mondo lanserer Bane-figur fra Batman: The Animated Series

HQ

Mondo har bygget på en heftig serie av figurene sine fra 90-tallets Batman-animerte TV-serie. Tidligere har de gitt ut figurer av Batman, Catwoman, Mask of the Phantasm, Man-Bat, Joker og et par flere karakterer. Nå er en annen karakter på vei, og det er ingen ringere enn tungvekteren Bane. Akkurat nå er den tilgjengelig for forhåndsbestilling på Mondos nettsted for 220 amerikanske dollar.