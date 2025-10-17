Mongolias statsminister går av etter en kort periode

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Mongolias statsminister Gombojav Zandanshatar har gått av etter bare noen måneder i embetet, ifølge statlige kinesiske medier.

Hans avgang følger etter forgjengeren Luvsannamsrai Oyun-Erdene, som gikk av på grunn av korrupsjonsanklager og offentlig uro.

Zandanshatars avgang understreker den politiske ustabiliteten som har preget Mongolias lederskap de siste månedene, og lovgiverne står nå overfor oppgaven med å finne enda en erstatter.

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!